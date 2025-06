Appello per i cinghiali di via Ippocrate a Terni | Non abbiamo la mamma qualcuno venga a prenderci

Quattro piccoli cinghiali di circa tre mesi cercano una famiglia che possa accoglierli. La loro storia, arrivata da via Ippocrate a Terni, ha toccato il cuore di molti: senza la mamma, sono rimasti soli e bisognosi di aiuto. Ora è il momento di agire: qualcuno venga a prenderli e offra loro un futuro sicuro e amorevole. Perché anche i più piccoli meritano una seconda possibilità .

Quattro piccoli cinghiali cercano casa. La storia arriva da via Ippocrate a Terni dove sembra che gli animali si siano “stabiliti” da qualche tempo. E per trovare una soluzione, c’è un post che in queste ore sta facendo il giro dei social. Si tratta di quattro cuccioli di circa tre mesi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it