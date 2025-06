appalto dei rifiuti la parola al consiglio di stato

L’appalto dei rifiuti a Caserta si gioca una partita decisiva: il Consiglio di Stato è pronto a pronunciarsi, determinando il futuro della gestione dei rifiuti urbani. La pronuncia, attesa a breve, potrebbe segnare un nuovo capitolo nel settore, chiarendo diritti e responsabilità. È un momento cruciale che interessa cittadini, amministratori e operatori del settore, portando con sé l’auspicio di una soluzione equa e trasparente.

È attesa in questi giorni la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Isvec – Isola Verde Ecologia S.r.l. – in merito all'affidamento del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti urbani a Caserta. La società, precedentemente titolare del servizio, si è opposta all'esito.