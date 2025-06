Aperture serali della Villa di Massenzio

Scoprite la magia della Villa di Massenzio con le aperture serali dedicate al Giubileo, un’occasione unica per vivere l’archeologia sotto una luce nuova. Immersi tra storia e suggestioni, potrete esplorare questa straordinaria area archeologica mentre il sole tramonta e le luci si accendono, creando un’atmosfera indimenticabile. Non perdete l’appuntamento di sabato 28 giugno, un viaggio nel passato che arricchirà il vostro patrimonio culturale.

Nell'ambito delle iniziative speciali previste per il Giubileo, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone Viaggi nel passato, visite serali alla Villa di Massenzio, un'occasione unica per apprezzare l'area archeologica immersa nella campagna romana tra la luce del tramonto e l'illuminazione artistica. Dalle 19.00 alle 21.30 di sabato 28 giugno, tre postazioni didattiche dislocate nei punti chiave del complesso monumentale raccontano ai visitatori, in italiano e in inglese, la vita della grande villa imperiale. In occasione della Festa della Musica,sabato 21 giugno dalle 20.30 alle 21.