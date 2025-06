ApB chiede intervento d’urgenza del Comune | Grave la situazione di Trotta Bus

ApB chiede con urgenza un intervento immediato del Comune di Benevento per affrontare la grave crisi di Trotta Bus. La situazione, denunciata dalla Filt-CGIL e condivisa da Alternativa per Benevento, mette a rischio diritti e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. È fondamentale agire subito per tutelare chi opera nel settore e garantire un servizio essenziale alla comunità . La priorità è mettere fine a questa emergenza prima che sia troppo tardi.

Tempo di lettura: 2 minuti Alternativa per Benevento condivide il contenuto del comunicato diramato dalla Filt-CGIL per denunciare le criticitĂ del rapporto con la ditta Trotta bus che gestisce il trasporto urbano. ApB è vicina ai lavoratori, ritenendo che vada posta in essere ogni utile azione per tutelarne i diritti. "Ci hanno particolarmente allarmato due questioni. La prima riguarda il mancato versamento dei contributi previdenziali sul fondo complementare: la Filt-CGIL denuncia un'omissione che perdura da due anni. È un fatto gravissimo in quanto mette a rischio le coperture previdenziali e quindi intacca il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori.

