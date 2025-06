Aorn San Pio il 19 giugno l’Open Day Emicrania | tutte le info per prenotare le visite gratuite

Il 19 giugno, l’AORN San Pio apre le sue porte per l’Open Day Emicrania, un’occasione imperdibile per scoprire come alleviare questa fastidiosa patologia. Organizzato dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Settimana Nazionale dedicata al mal di testa, l’evento offre visite gratuite e informazioni utili. Non perdere questa opportunità: prenota subito la tua visita e prenditi cura della tua salute!

Tempo di lettura: < 1 minuto L’AORN San Pio aderisce all’ Open Day Emicrania organizzato dalla Fondazione Onda ETS, in occasione della Settimana nazionale dedicata al mal di testa. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aorn San Pio, il 19 giugno l’Open Day Emicrania: tutte le info per prenotare le visite gratuite

