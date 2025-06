Anzio Servizi di controllo ad alto impatto dei Carabinieri nel weekend Un arresto per spaccio 4 denunce ed oltre 17mila euro di sanzioni

Un intenso weekend di controlli ad Anzio ha visto i Carabinieri impegnati in operazioni di alto impatto, culminate con un arresto per spaccio, quattro denunce e sanzioni per oltre 17 mila euro. Un esempio di impegno costante nella tutela della sicurezza cittadina, che testimonia come la presenza delle forze dell'ordine sia fondamentale per mantenere tranquilla e prospera la nostra comunità .

