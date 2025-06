Anziana trovata morta in casa | disposta l' autopsia

Una tragica scoperta scuote Rovereto: un’anziana donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento, portando alla richiesta di un’autopsia per chiarire le cause del decesso. I carabinieri, intervenuti prontamente, stanno indagando sull’accaduto e sulla possibile dinamica dell’incidente. La comunità si stringe in attesa di ulteriori sviluppi mentre si cerca di fare luce su questa dolorosa vicenda.

Tragedia a Rovereto: i carabinieri del nucleo operativo e del comando radiomobile sono intervenuti nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno in un appartamento del centro città in quanto era giunta una segnalazione di persona in difficoltà, pervenuta al 112 dopo l'attivazione dell'apparato.

