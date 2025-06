Antonia Carraro 101 anni di lavoro amore e memoria per Padova

Uniscono le loro storie di vita e di amore, testimonianza di una città che si nutre di memorie preziose. La Residenza Rose del Centro Servizi Beato Pellegrino ha celebrato con gioia due figure straordinarie: Irene Viel e Antonia Carraro, entrambe centenarie. In questa occasione speciale, il passato e il presente si intrecciano, ricordandoci quanto l’amore per la vita e la memoria siano i veri tesori di Padova.

C’è qualcosa nell’aria alla Residenza Rose del Centro Servizi Beato Pellegrino. O forse è solo una coincidenza benaugurante. Fatto sta che, a una settimana dai festeggiamenti per i 101 anni di Irene Viel, sabato 14 giugno anche Antonia Carraro ha spento 101 candeline. Originaria di Saccolongo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Antonia Carraro, 101 anni di lavoro, amore e memoria per Padova

