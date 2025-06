Antonello si presenta | Che orgoglio arrivare al Marsiglia qui c’è un’ambizione rara Faccio una promessa

Con grande orgoglio, Alessandro Antonello si presenta all'Olympique Marsiglia, portando con sé un'ambizione rara e un percorso ricco di successi. Dopo aver lasciato l'Inter, la sua nomina segna un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale. Con entusiasmo e determinazione, Antonello si impegna a scrivere una nuova pagina di successo per il club francese, dimostrando che le grandi sfide sono il suo vero pane quotidiano.

Le parole di Alessandro Antonello, ex dirigente dell’Inter, dopo la nomina come nuovo direttore generale dell’Olympique Marsiglia. Alessandro Antonello, dopo un lungo percorso dirigenziale all’ Inter, ha ufficialmente lasciato il club nerazzurro per intraprendere una nuova avventura all’estero. Nominato nuovo direttore generale dell’ Olympique Marsiglia, Antonello ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo e la sua determinazione attraverso le prime parole ai canali ufficiali del club francese. LE PAROLE – «È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l’Olympique de Marseille. 🔗 Leggi su Internews24.com