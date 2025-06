Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia | il comunicato

Antonello 232, il nuovo direttore generale dell'Olympique di Marsiglia, si prepara a guidare il club verso nuove sfide. Dopo un passato in Inter e un breve flirt con la Roma, il dirigente italiano ha scelto la città francese per rilanciare il suo percorso professionale. La sua nomina, ufficializzata dal club, segna un’importante svolta nella gestione del team. L’Olympique de Marseille...

Niente Roma per Alessandro Antonello. Il dirigente aveva lasciato l'Inter qualche mese fa ed era stato ad un passo dal prendere il posto di Lina Souloukou come nuovo CEO della societĂ giallorossa. Alla fine l'affare non è andato in porto e ad approfittarne è il Marsiglia, che lo ha annunciato come nuovo Direttore Generale a partire dal 1° luglio. Il comunicato del club francese. Questa la nota ufficiale del Marsiglia: " L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Amministratore Delegato. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nel piano del club di affermarsi come uno dei 24 migliori club europei, sia in termini sportivi che istituzionali.