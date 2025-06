Antonello è il nuovo Direttore Generale del Marsiglia | il comunicato ufficiale del club francese

L’annuncio ufficiale del Marsiglia ha sorpreso gli appassionati di calcio: Alessandro Antonello, ex CEO Corporate dell’Inter, è il nuovo direttore generale del club francese. Dopo settimane di speculazioni e rumors, la scelta di Antonello di abbracciare l’avventura all’estero apre un capitolo emozionante per il suo percorso professionale. La sua esperienza e visione strategica saranno sicuramente un valore aggiunto per il Marsiglia, segnando un nuovo importante passo nella sua carriera.

Alessandro Antonello è il nuovo DG del Marsiglia. Da tempo accostato alla Roma, l’ex CEO Corporate dell’Inter ha scelto la via dell’estero. Da mesi al centro di innumerevoli voci, l’ex CEO Corporate dell’ Inter Alessandro Antonello ha trovato una nuova sistemazione. Nonostante sembrasse vicinissimo alla Roma, il dirigente ha scelto di intraprendere una nuova avventura all’estero. Antonello è infatti il nuovo DG del Marsiglia. Di seguito il comunicato del club francese. IL COMUNICATO – «UFFICIALE – L’Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello come nuovo Direttore Generale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Antonello è il nuovo Direttore Generale del Marsiglia: il comunicato ufficiale del club francese

In questa notizia si parla di: antonello - marsiglia - direttore - generale

Il bergamasco Alessandro Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia - Bergamasco di nascita ma con un occhio rivolto all’Europa, Alessandro Antonello ha appena preso il volo verso Marsiglia, lasciando alle spalle un decennio di successi all’Inter.

#Marsiglia, ufficiale: #Antonello nominato nuovo direttore generale ? https://tinyurl.com/57zhknv5 #ASRoma Vai su X

La gogna vergognosa che sta subendo in queste ore questo ragazzo qui, Simone Leoni, dà la misura esatta della barbarie morale raggiunta dalla destra-destra. In pratica, il neo segretario di Forza Italia giovani ha osato criticare dal palco l’ex generale Vanna Vai su Facebook

Antonello è il nuovo Direttore Generale del Marsiglia: il comunicato; Il bergamasco Alessandro Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia; UFFICIALE - Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia: Sono molto felice, l'OM è un....

Il Marsiglia e l'asse Inter-Juve: ufficiale l'arrivo di Antonello - Alessandro Antonello, ex dirigente dell'Inter, ricoprirà il ruolo di Direttore Generale del club francese a partire dal ... Si legge su tuttosport.com

UFFICIALE - Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia: "Sono molto felice, l' OM è un club unico" - Alessandro Antonello riparte dalla Francia e dall'Olympique Marsiglia, che ha annunciato oggi la sua nomina come nuovo Direttore Generale del club francese. Segnala fcinternews.it