Anteprima Panini 406 | tutti gli annunci di Giugno 2025 e il PDF!

Finalmente è arrivata l’anteprima 406 di giugno 2025! Un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità e le uscite più attese dei prossimi mesi. Con tante sorprese in arrivo, il futuro si prospetta ricco di emozioni e nuove scoperte. Non perdete l’opportunità di consultare il PDF completo e le liste delle categorie. Ricordate: le date sono soggette a modifiche, ma la sorpresa non aspetta!

Finalmente ci siamo! Anteprima 406 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per agosto 2025 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. PDF completo: CLICCA QUI PER SCARICARE ANTEPRIMA 406 Sotto, nel dettaglio, i link ai PDF per area: EDITORIALE. MARVEL. DC COMICS. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Anteprima Panini 406: tutti gli annunci di Giugno 2025 e il PDF!

In questa notizia si parla di: anteprima - panini - tutti - annunci

Anteprima Panini 405: tutti gli annunci di Maggio 2025 e il PDF! - È finalmente arrivata l'Anteprima Panini 405! Scoprite tutte le novità in arrivo a luglio 2025 e oltre.

Conte resta al Napoli: in arrivo l'annuncio! E la Juve? Cosa sta succedendo https://tinyurl.com/3eppp9jw Vai su Facebook

Anteprima Panini Comics Agosto 2025; Anteprima Panini Comics Luglio 2025; Anteprima Panini Comics Aprile 2025.

Anteprima Panini Comics: tutti i titoli annunciati per Aprile 2025 - In questa guida visuale colma di illustrazioni dettagliate in primo piano e puntuali riferimenti testuali, esploreremo tutte le numerose spade laser apparse nel progetto l’Alta Repubblica, per tutti i ... Segnala guerrestellari.net

Anteprima Panini Comics: tutti i titoli annunciati per Maggio 2025 - Darth Vader è pronto a scatenare l’incredibile potere che ha accumulato attraverso lo Scisma Imperiale contro l’unica persona nella galassia che odia più di quanto lui odi se stesso: l’Imperatore ... Si legge su guerrestellari.net