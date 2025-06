Annuncio choc della Virtus Bologna | Achille Polonara ricoverato per leucemia mieloide

Un annuncio sconvolgente scuote la Virtus Bologna: Achille Polonara, pilastro della squadra, è stato recentemente diagnosticato con leucemia mieloide e attualmente si trova ricoverato. In un momento cruciale della finale scudetto contro Brescia, questa notizia mette in discussione il futuro dell’atleta e della squadra. La comunità sportiva, tutta, si stringe intorno a lui in un abbraccio di solidarietà e speranza per una pronta guarigione.

Annuncio choc della Virtus Bologna. La società emiliana, alla vigilia di gara 3 della finale scudetto contro Brescia (Vu Nere avanti 2-0 e al primo match point), fa sapere che «nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso.

