Annegato a dieci anni | la tragedia che squarcia una domenica di vacanza Il lago è pericoloso

Una domenica di relax si trasforma in tragedia sulla riva del lago 232 a Barberino del Mugello. Un tuffo innocente, durato appena cinque secondi, si rivela fatale per Amin Hidda, un bambino di soli dieci anni. La sua scomparsa improvvisa scuote la comunità e solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza del luogo. La vicenda ci ricorda quanto possano essere fragili i momenti di spensieratezza e l'importanza di prevenire tragedie simili.

Barberino del Mugello (Firenze), 16 giugno 2025 – Il tuffo in acqua e quattro, forse cinque secondi lunghissimi. Passati i quali i suoi genitori hanno iniziato ad agitarsi e andare verso il punto del lago dove il corpo di loro figlio era sparito senza riemergere. Ma del piccolo Amin Hidda, il bimbo di 10 anni di origine marocchina, nato in Italia e residente con la famiglia a Sesto Fiorentino, comune dell'hinterland fiorentino, non c'era più nessuna traccia. A fagocitarlo sono state le acque del lago di Bilancino, il bacino artificiale inaugurato nel 1999 per 'dissetare Firenze', ma anche scongiurare episodi come quello dell'alluvione del '66 che annegò il capoluogo toscano.