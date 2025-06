Annega nel laghetto il corpo trovato a 4 metri di profondità Sconvolti i compagni di scuola

Un'altra tragica perdita scuote la comunità di Perugia: un quattordicenne è stato trovato senza vita in un laghetto, sconvolgendo amici e familiari. La scoperta ha aperto un'indagine su un episodio che lascia tutti sgomenti, mentre le autorità si preparano a chiarire le cause di questa drammatica scomparsa. La vicenda, ancora sotto shock, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di maggiore sicurezza.

Perugia, 16 giugno 2025 – E' stata trasferita all'ospedale di Perugia, a disposizione dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia, la salma del ragazzo, di 13 anni, morto ieri mentre faceva il bagno in un bacino artificiale all'interno di un'azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Marsciano, dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Todi. Riccardo Tascini frequentava la terza media della scuola Giovanni Pascoli. Come ricostruiscono i carabinieri in una nota, era in corso una festa di fine anno scolastico, alla quale partecipavano alunni delle scuole medie accompagnati dai rispettivi genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Annega nel laghetto, il corpo trovato a 4 metri di profondità. Sconvolti i compagni di scuola

