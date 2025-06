Anna Maria Ghiddi domina sugli skiroll | vittoria alla Coppa Italia Next Pro a Sgonico

Anna Maria Ghiddi conferma il suo talento sugli skiroll, dominando la Coppa Italia Next Pro a Sgonico. La giovane atleta pavullese si è imposta con autorità nella mass start, consolidando la sua posizione come la più forte in Italia in questa disciplina. Con questa vittoria, Anna Maria si avvicina sempre di più alle vette del professionismo, dimostrando che il futuro dello skiroll italiano ha già il suo nome: e ora, non ci resta che seguire il suo cammino verso nuovi traguardi.

Un altro successo, che certifica ormai uno stato di fatto: la pavullese Anna Maria Ghiddi è la più forte atleta italiana sugli skiroll, nonostante la giovanissima età . Sono stati infatti Anna Maria Ghiddi e Michele Valerio i vincitori della mass start che si è disputata ieri mattina a Sgonico, in provincia di Trieste, chiudendo di fatto la prima tappa della Coppa Italia Next Pro, che si è aperta sabato con la sprint da 200 metri. L’evento, che è stato organizzato dalla società Mladina, guidata dal presidente Peter Sedmak, che per l’occasione era anche direttore di gara, con l’approvazione della FISI e sotto l’egida del Comune di Sgonico, assegnava, oltre ai punti della Coppa Italia Next Pro, anche il 2° Trofeo Savi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anna Maria Ghiddi domina sugli skiroll: vittoria alla Coppa Italia Next Pro a Sgonico

