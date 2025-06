Anjorin tuttofare O’Riley piace a Gasperini | gol e inserimenti per la Roma

La Roma si prepara a una finestra di mercato intensa, con obiettivi chiari per rinforzare la rosa e affrontare la stagione con rinnovata determinazione. Se da un lato c’è ancora incertezza sulla porta, dall’altro le esigenze in difesa, sulle fasce e in attacco sono evidenti. Con il rinnovo di Svilar in vista, l’attenzione si concentra su come migliorare la squadra: questa è la vera sfida che i giallorossi devono affrontare per tornare a competere ai massimi livelli.

Cosa serve alla Roma sul mercato? Decisamente tante cose, e se Ranieri non ha voluto sentir parlare di rivoluzione estiva, ciò che dovrà materializzarsi le somiglierà abbastanza. Una buona notizia arriva sicuramente dalla porta, posto che si attende solo la firma del rinnovo di Svilar, ma sono tanti gli altri ruoli nei quali risulta necessario intervenire: difesa e fasce sono sguarnite, l'attacco potrebbe ben presto subire stravolgimenti, ed anche la mediana, tra addii ed un Gasperini bisognoso di qualcosa di diverso, cambierà pelle. Un dato salta subito all'occhio guardando alla stagione appena conclusasi: i centrocampisti della Roma segnano pochissimo, un dato non accettabile per una squadra che punta alla Champions League.

