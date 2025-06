Animatore di 18 anni scomparso da Tarquinia | Ha il cellulare spento

Una crescente preoccupazione avvolge la comunità di Tarquinia per Marco, un giovane animatore di 18 anni scomparso senza lasciare tracce. Da lunedì mattina, il suo cellulare è spento e nessuna segnalazione riesce a rintracciarlo. Familiari e amici fanno appello a chiunque abbia informazioni: se doveste vederlo, contattate immediatamente le autorità per aiutarci a ritrovare Marco e restituirgli la serenità.

