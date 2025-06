Anguissa tante richieste dall' Europa e dall' Arabia Saudita ma il Napoli vuole tenerlo

Anguissa, protagonista di una stagione straordinaria con 6 gol e 5 assist, si conferma uno dei talenti più richiesti del calcio internazionale. Dopo le numerose avances da Europa e Arabia Saudita, il Napoli e Antonio Conte sono decisi a blindarlo, riconoscendo nel centrocampista camerunense un elemento fondamentale per il futuro della squadra. La sua scelta potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, ma la tentazione di nuove sfide resta viva.

