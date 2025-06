Anguissa e Lobotka hanno l' età giusta per essere ceduti e far cassa | il pensiero dell' ex capitano del Napoli

L'ex capitano del Napoli analizza la situazione di Anguissa e Lobotka, sottolineando come la loro età e le esigenze finanziarie possano far pensare a una cessione strategica. Con un occhio al presente e uno al futuro, riflette sulle scelte di mercato che potrebbero dare nuova linfa alla squadra e garantire risorse preziose. Ora, la domanda è: quale sarà la decisione finale del club?

"Anguissa? Non farei carte false per trattenerlo, eppure è uno dei miei preferiti. A volte vanno fatte delle scelte, prendendo De Bruyne e Musah stai dando un’idea di un certo tipo e la cessione di Anguissa ci può stare. Poi ha l’età giusta per essere ceduto e non penso sia l’unico. Credo che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Anguissa e Lobotka hanno l'età giusta per essere ceduti e far cassa": il pensiero dell'ex capitano del Napoli

