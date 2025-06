Angera uomo di 91 anni entra in ospedale armato uccide la moglie ricoverata e si toglie la vita

Una tragedia sconvolgente si è consumata ad Angera, dove un uomo di 91 anni ha drammaticamente spezzato due vite e distrutto una famiglia, entrando clandestinamente in ospedale con un'arma prima di commettere un gesto estremo. La cronaca di questa vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sull'importanza di un supporto adeguato anche nelle età più avanzate. Un episodio che lascia sgomenti e richiede un'attenzione profonda ai segnali di disagio.

L'uomo è riuscito a far entrare di nascosto in ospedale una pistola di piccolo calibro e ha ucciso prima la moglie e poi si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Angera, uomo di 91 anni entra in ospedale armato, uccide la moglie ricoverata e si toglie la vita

