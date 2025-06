Angelozzi il fuoriclasse che il Frosinone non può permettersi di perdere

Angelozzi, il fuoriclasse che il Frosinone non può permettersi di perdere, rappresenta il cuore pulsante del progetto biancazzurro. Oggi, in casa ciociara, si respira attesa e tensione: il futuro del direttore sportivo sembra segnato, con la possibilità concreta di un addio al Frosinone per il Cagliari. La decisione, maturata venerdì mattina, potrebbe cambiare le sorti del club e aprire un nuovo capitolo nell’ambizioso cammino del team.

Sono ore di attesa in casa Frosinone per conoscere il futuro del Ds Guido Angelozzi. Il direttore sportivo, da come risulta a molti addetti ai lavori, è ad un passo dal lasciare la Ciociaria per approdare al Cagliari. La ricostruzione - Tutto è successo venerdì mattina, con la chiamata.

