Andrea Sottil nuovo allenatore del Modena | annuncio ufficiale atteso oggi

Oggi il mondo del calcio si accende di entusiasmo: Andrea Sottil è pronto a prendere le redini del Modena come nuovo allenatore. Finita l’attesa, niente fumate nere o attese infinite, solo una semplice nota sui social dell’ufficio stampa del club. Un annuncio che promette di portare novità e slancio alla squadra, confermando ancora una volta come nel calcio, come nella vita, la chiarezza e la trasparenza siano la chiave per ripartire con forza e determinazione.

Non ci sarà bisogno del cardinale protodiacono, quello che annuncia il celeberrimo Habemus Papam. Per l’annuncio che si attende per oggi, almeno si spera che non venga ancora procrastinato, ovvero quello del certamente più profano ‘habemus mister’, basterà una nota via social dell’ufficio stampa del Modena. Rispetto a quello che segue sempre la fumata bianca del famoso comignolo di piazza San Pietro, questo annuncio non si porterà dietro un alone di incertezza dell’ultimo minuto: il nome del successore di Paolo Mandelli, che come novello Cincinnato, è rientrato a guidare la squadra Primavera, è ormai noto e corrisponde al nome di Andrea Sottil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Sottil nuovo allenatore del Modena: annuncio ufficiale atteso oggi

