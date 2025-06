Andrea oro e Davide bronzo | i canottieri mandellesi brillano in Coppa del mondo

I canottieri mandellesi Andrea Oro e Davide Bronzo continuano a stupire a livello internazionale, portando alto il nome della Canottieri Moto Guzzi di Giuseppe Moioli. Con successi come l’oro di Andrea Panizza a Varese, il movimento lecchese si conferma un’eccellenza del canottaggio italiano. Questi risultati sono la prova che passione, dedizione e talento portano sempre grandi traguardi: il futuro promette ancora molte emozioni.

Altre grandi soddisfazioni internazionali per i canottieri lecchesi cresciuti alla scuola della Canottieri Moto Guzzi del grande Giuseppe Moioli. Andrea Panizza è oro a Varese nella prova di Coppa del mondo di canottaggio. L'atleta mandellese delle Fiamme Oro si è imposto con il Quattro di coppia.

Andrea Panizza oro in Coppa del Mondo a Varese con il quattro di coppia azzurro #varese #rowing #canottaggio #canottaggiolombardia Vai su Facebook

Coppa del Mondo di CANOTTAGGIO - Varese - Splendida vittoria del "quattro di coppia" tutto Fiamme Gialle formato da Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Matteo Sartori! #NoiconVoi ph http://canottaggio.org Vai su X

