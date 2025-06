Ancora una rapina in pieno giorno | ladri in azione in via Giulia derubata una sala slot

Ancora una volta, un'ombra di violenza si abbatte sulla nostra comunità con una rapina in pieno giorno. Questa mattina, ignoti hanno preso di mira la sala slot NetWin Palace di via Giulia 3, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e preoccupazione. La polizia è già sulle tracce dei responsabili, ma resta da chiarire il valore della refurtiva e le motivazioni di questo episodio inquietante.

Ennesima rapina ai danni di una sala slot. Verso mezzogiorno di oggi 16 giugno ignoti si sono presentati nella sala NetWin Palace di via Giulia 3 e si sono resi protagonisti di una rapina. Al momento il valore della refurtiva è sconosciuto, ma il titolare si è recato dai carabinieri per sporgere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ancora una rapina in pieno giorno: ladri in azione in via Giulia, derubata una sala slot

In questa notizia si parla di: rapina - sala - giulia - slot

