Ancora una rapina in pieno giorno | colpo da 1000 euro in sala slot arrestata una donna

Ancora una volta, la tranquillità del giorno è stata rovinata da una rapina in sala slot, questa volta alla NetWin Palace di via Giulia. Colpo da 1000 euro messo a segno da ignoti alle ore 12, lasciando nel caos clienti e personale. La polizia è già sulle tracce dei colpevoli, e si spera che questa vicenda si concluda con un rapido arresto e giustizia per tutti.

Ennesima rapina ai danni di una sala slot. Verso mezzogiorno di oggi 16 giugno ignoti si sono presentati nella sala NetWin Palace di via Giulia 3 e si sono resi protagonisti di una rapina. Al momento il valore della refurtiva è sconosciuto, ma il titolare si è recato dai carabinieri per sporgere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ancora una rapina in pieno giorno: colpo da 1000 euro in sala slot, arrestata una donna

In questa notizia si parla di: rapina - sala - slot - pieno

La rapina all’ora di cena: armato di machete svaligia la sala scommesse - A Viareggio, il 24 maggio 2025, un uomo armato di machete e travisato ha svaligiato la sala scommesse all’ora di cena, mettendo a segno un colpo fulmineo e inquietante.

Ancora una rapina in pieno giorno: ladri in azione in via Giulia, derubata una sala slot; Rapina in una sala slot di via Giulia a Trieste: uno dei due ladri riesce a scappare; Rapina in pieno giorno in una sala giochi, in azione due o tre banditi. In corso le indagini dei carabinieri.

Rapinano una sala slot a Trieste, arrestata una donna - Sono entrati in due, un uomo e una donna, in una sala slot di via Giulia a Trieste e si sono diretti verso la cassa per sottrarne il denaro. Lo riporta ansa.it

Rapina alla sala slot, gestore legato mani e piedi con le fascette: l'irruzione in piena notte di due banditi armati di coltello, poi la fuga - Brutale rapina nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio in una sala slot di Cadoneghe, dove due banditi a volto coperto e armati di coltello hanno legato il gestore ... Riporta msn.com