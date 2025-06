Ancora temporali in Emilia Romagna con fulmini e raffiche di vento | nuova allerta

L’Emilia Romagna si prepara a un’altra giornata di maltempo, con temporali, fulmini e raffiche di vento che minacciano la regione. Dopo l’ondata di sabato scorso, le previsioni indicano ancora instabilità atmosferica, con possibili grandinate e sbalzi di temperatura. La popolazione è invitata a restare vigile e a seguire gli aggiornamenti. Allerta in corso: la sicurezza resta la priorità, perché la perturbazione potrebbe riservare sorprese inattese.

Bologna, 16 giugno 2025 - Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia sabato sera, con gravi danni nel Modenese, per lunedì 16 giugno sono previsti ancora temporali sparsi e venti di moderata intensità su buona parte del territorio. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 28 gradi, mentre le minime attorno ai 17 gradi. Il meteorologo Lombroso: “Attesi nuovi temporali”. Il meteorologo Nanni: “Piogge e grandine”. Allerta gialla per martedì 17 giugno. Previsioni martedì 17 giugno. Previsioni mercoledì 18 giugno. Tendenza meteo dal 19 al 22 giugno. Che tempo farà. Il meteorologo Lombroso: “Attesi nuovi temporali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora temporali in Emilia Romagna con fulmini e raffiche di vento: nuova allerta

