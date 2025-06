Ancora morte sulle strade del Lazio | nonno Guido perde il controllo dell’auto e si schianta Aveva 86 anni

Ancora tragedie sulle strade del Lazio: un altro drammatico incidente si è consumato sulla via Flaminia, portando via Guido Bertozzi, 86 anni, nel cuore di Rignano Flaminio. Una perdita che colpisce profondamente la comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale agire con maggiore attenzione e prevenzione.

Una tragica fatalità quella che è costata la vita a Guido Bertozzi, 86 anni, morto in un incidente stradale sulla via Flaminia, nei pressi di Rignano Flaminio, nel pomeriggio di domenica. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17:30, e nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'anziano automobilista non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Bertozzi stava percorrendo la strada a bordo della sua Citroen C3 quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muretto e ribaltandosi.

