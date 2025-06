Ancora in crescita i furti di auto Bologna maglia nera regionale

Ancora in crescita i furti di auto a Bologna, che si conferma maglia nera regionale. Nel 2024, il fenomeno si intensifica, seguendo un trend nazionale che mette in allarme cittadini e forze dell’ordine. La crescente attrattiva delle vetture moderne, con tecnologie sempre più avanzate, rende le auto un obiettivo privilegiato per i ladri. È fondamentale adottare misure di sicurezza efficaci per contrastare questa ondata di furti e tutelare il proprio investimento.

Nel 2024 è aumentato ancora il numero dei furti di auto, e sulle vetture in sosta, a conferma di un trend di crescita che coinvolge tutto il Bel Paese. Tendenza determinata da molteplici fattori, come per esempio il crescente valore delle vetture moderne, caratterizzate da tecnologie sempre più.

Furti di veicoli in crescita in Italia nel 2024: oltre 136.000 mezzi sottratti - Nel 2024, i furti di veicoli in Italia sono aumentati del 3%, superando i 136.000 mezzi sottratti, riportando il fenomeno ai livelli pre-pandemia.

