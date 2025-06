Ancora caldo torrido a Pescara e in Abruzzo ma è in arrivo il maltempo e un calo delle temperature

Ancora caldo torrido a Pescara e in Abruzzo, con temperature che nel pomeriggio di lunedì 16 giugno hanno superato i 34 gradi. Tuttavia, un cambiamento climatico è alle porte: le previsioni di 3bmeteo indicano l'arrivo di una perturbazione che porterà un calo delle temperature e un temporaneo sollievo dal caldo africano. Prepariamoci a questa svolta meteorologica, che promette di rinfrescare il nostro inizio di estate.

Inizio di settimana con il caldo torrido a Pescara dove le temperature nella giornata di lunedì 16 giugno hanno superato i 34 gradi ma anche nella nostra regione il caldo africano avrà le ore contate grazie ad una breve ma a tratti intensa perturbazione. Le previsioni di 3bmeteo indicano l'arrivo.

