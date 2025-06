Ancona | incontro con Top Five Management possibile cessione in vista

Lunedì cruciale per l’Ancona, con un incontro tra il top management e Top Five Management di Parigi: un confronto che potrebbe non portare a conclusioni immediate, ma che potrebbe aprire nuove prospettive di cessione futura. Un appuntamento che tiene in sospeso tifosi e investitori, mentre il club naviga tra incertezze e opportunità. La giornata si preannuncia decisiva: sarà il primo passo verso un possibile cambiamento o solo un semplice aggiornamento?

Sarà un lunedì importante per l’ Ancona, almeno dal punto di vista societario, anche se poi alla fine è facile che non cambi nulla. Sì, perché l’atteso confronto in videoconferenza tra il presidente Massimiliano Polci, i suoi collaboratori, e i rappresentanti della Top Five Management, agenzia di Parigi controllata dal gruppo asiatico Como, di fatto non aprirà nessuna trattativa di cessione. Potrebbe, però, mettere le basi perché questo avvenga nei prossimi mesi. L’appuntamento a Roma di poche settimane fa con l’avvocato Cesare Di Cintio, in precedenza incontrato anche dal sindaco Daniele Silvetti, e il viaggio ad Ancona da parte di tre agenti della Top Five che hanno visitato gli impianti sportivi, l’ex area Tiong, ma valutato anche le potenzialità turistiche della zona, da Portonovo a Numana, costituiscono sicuramente una buona premessa perché si possa arrivare a una trattativa di cessione vera e propria dell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona: incontro con Top Five Management, possibile cessione in vista

In questa notizia si parla di: ancona - five - management - cessione

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna - Ancona, 12 maggio 2025 — La Questura di Ancona ha avviato un'importante operazione di dismissione, inviando oltre 200 armi al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione.

Calciomercato Ancona: trattative e nuovi acquisti in vista della stagione; Ancona Calcio: trattativa in corso con il gruppo Co.Mo. per l'acquisizione.

Ancona: incontro con Top Five Management, possibile cessione in vista - L'Ancona discute con Top Five Management per una possibile cessione. Secondo sport.quotidiano.net