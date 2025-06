Anche su Whatsapp arriva la pubblicità e i canali a pagamento Le chat private e gli annunci | dove appariranno gli spot

Anche su WhatsApp arriva la pubblicità, segnando un nuovo capitolo per questa piattaforma amata. Per la prima volta, l’app introdurrà funzioni pubblicitarie senza compromettere la privacy delle chat private, mantenendo intatta la fiducia degli utenti. Le inserzioni appariranno nei canali a pagamento, nelle chat di gruppo e negli annunci mirati all’interno delle conversazioni pubbliche. Dove appariranno, quindi? Scopriamolo insieme in questa rivoluzione pubblicitaria che cambia il modo di comunicare.

WhatsApp introduce per la prima volta funzioni pubblicitarie sulla sua piattaforma. L’applicazione di messaggistica, che dal suo lancio era rimasta immune agli annunci pubblicitari a differenza delle altre proprietà di Meta come Facebook e Instagram, cambia strategia, mantenendo però la promessa di proteggere la privacy delle conversazioni private. Secondo Meta, infatti, le pubblicità non toccherà le chat private degli utenti. Dove appariranno gli annunci su Whatsapp e la privacy. Gli annunci saranno invece integrati nella sezione «Stato», quella funzionalità che permette di condividere contenuti temporanei visibili per 24 ore, simile alle Storie di Instagram. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: whatsapp - pubblicità - private - annunci

WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat) - WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”.

Anche su Whatsapp arriva la pubblicità e i canali a pagamento. Le chat private e gli annunci: dove appariranno gli spot; Ora anche su WhatsApp ci sarà la pubblicità; Rivoluzione WhatsApp: arriva la pubblicità, l'annuncio ufficiale di Meta.