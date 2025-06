Anche nella cartografia tutto scorre A Brindisi la tre-giorni Cambiamenti - panta rei

Anche nella cartografia, tutto scorre come un fiume in piena. A Brindisi, dal 18 al 20, tre giorni di incontri e confronti esploreranno come la Geomatica si confronti con i rapidi cambiamenti di oggi, offrendo strumenti innovativi per gestire e interpretare le trasformazioni spaziali. Una sfida cruciale nel mondo in continua evoluzione che richiede risposte rapide e precise. Sei pronto ad immergerti in questa avventura di conoscenza e innovazione?

BRINDISI - Da sempre "tutto scorre", ma ci sono epoche con cambiamenti graduali e altre dove sono repentini, se non violenti. La domanda è: come si pone la Geomatica rispetto ai cambiamenti e alla richiesta di gestirli, anche rispetto alla collocazione spaziale? A questo proposito, dal 18 al 20. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Anche nella cartografia "tutto scorre". A Brindisi la tre-giorni "Cambiamenti - (panta rei)"

