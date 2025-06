Anche il meteo invita a votare | attesa per il nuovo Rettore dell’Università di Perugia

anche il meteo invita a votare: l’attesa per il nuovo rettore dell’Università di Perugia si arricchisce di una sorpresa naturale. Dopo giorni di caldo intenso, le temperature in lieve calo regalano un sorriso ai cittadini, rafforzando il loro impegno civico. Oggi, giornata di silenzio elettorale, simbolicamente si apre un momento di riflessione prima di scoprire il nome che guiderà l’ateneo per i prossimi anni. Un’opportunità che non va sprecata, perché il futuro si costruisce con la partecipazione.

Anche il clima, stavolta, sembra fare la sua parte per favorire la partecipazione al voto. Dopo giornate di caldo rovente, domani – proprio in concomitanza con l'elezione del nuovo Rettore dell'Università di Perugia – le temperature sono attese in lieve calo, regalando qualche ora di tregua e, perché no, un incentivo in più a recarsi alle urne. Si distende anche il clima "politico". Oggi è la giornata del silenzio elettorale, tempo di riflessione soprattutto per coloro che, fino all'ultimo, hanno scelto di non prendere posizione. Si tratta però di una minoranza, probabilmente non sufficiente a stravolgere gli equilibri consolidati al primo turno.

In questa notizia si parla di: rettore - università - perugia - meteo

