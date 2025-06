Anche Fiumicino si unisce alla Festa europea della musica

Fiumicino si prepara a unirsi all’entusiasmante Festa Europea della Musica, un grande evento che trasforma le strade in un palcoscenico di melodie e emozioni. Il 21 giugno, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di immergersi in una notte di musica dal vivo gratuita, con performance di artisti locali e internazionali. Un’occasione unica per vivere la città attraverso il linguaggio universale dei suoni, creando ricordi indimenticabili per tutta la comunità.

Fiumicino, 16 giugno 2025 – Il 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate, si terrà a Fiumicino la Festa Europea della Musica, un evento che celebra la musica dal vivo in molte città d’Europa. Questa manifestazione, gratuita per il pubblico, vede l’esibizione di complessi musicali e artisti di vario genere. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino in collaborazione con l’associazione musicale Scalo Project, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. La Festa Europea della Musica a Fiumicino si svolgerà in Piazza G. B. Grassi, dalle ore 18:00 alle 23:00. L’evento prevede esibizioni di diverse band e scuole di musica locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

