Anche da Piacenza tra le 210mila presenze al Villaggio Coldiretti di Udine

Da Piacenza a Udine, l’entusiasmo per il Villaggio Coldiretti non conosce confini. Con oltre 210mila presenze, questa tre-giorni ha trasformato il cuore della città in un vivace mercato di sapori, tradizioni e cultura contadina, attirando turisti italiani e stranieri. Un successo che dimostra quanto il mondo agricolo possa coinvolgere e unire comunità diverse, rendendo questa iniziativa un autentico festival di gusto e autenticità.

Duecentodiecimila presenze al Villaggio Coldiretti di Udine con un flusso continuo di turisti, italiani e stranieri, e cittadini che hanno preso d'assalto eventi, stand enogastronomici e mercato degli agricoltori nella tre-giorni che ha portato la kermesse contadina per la prima volta nel centro.

