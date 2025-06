Amt parte oggi l' orario estivo | le novità e le proposte per i turisti

Con l’arrivo dell’estate, Amt si prepara a rendere più efficiente e piacevole il viaggio dei cittadini e dei turisti. Da oggi, 16 giugno, inizia l’orario estivo, arricchendo l’offerta con novità e proposte pensate per esplorare la città e i suoi dintorni. Scopriamo insieme come funziona il nuovo servizio e quali opportunità aspettano chi desidera vivere Genova al massimo questa stagione.

Parte oggi, lunedì 16 giugno, l’orario estivo dei bus Amt - sia per il servizio urbano sia per quello extraurbano della Città metropolitana - in vigore fino a domenica 14 settembre. Servizio urbano: programmazione divisa in fasi Per quanto riguarda il servizio urbano genovese, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it