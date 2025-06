Amore sotto le stelle il borgo di Castiglione protagonista de La Notte Romantica

amore sotto le stelle, il suggestivo borgo di Castiglione si prepara a diventare il palcoscenico di “La Notte Romantica”. Tra luci soffuse e atmosfere magiche, il paese si anima di emozioni e attese per un evento che promette di incantare i cuori di tutti i visitatori. Manca ormai poco: il countdown è iniziato, e l’incanto di questa notte speciale sta per prendere vita tra le sue antiche strade, in un abbraccio tra storia, leggenda e amore.

Nel Borgo si respira già un certo romanticismo, ma anche un certo fermento per organizzare l’evento. Manca ormai poco all’evento de "La Notte romantica", l’iniziativa in programma il prossimo 21 giugno e organizzata contestualmente in oltre 300 borghi in tutta Italia. Qui, terra di leggende e di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Amore sotto le stelle, il borgo di Castiglione protagonista de "La Notte Romantica"

La Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia 21 giugno 2025 Borgo di Pieve - Tremosine sul Garda Una serata speciale nel cuore di uno dei Borghi più belli d'Italia, dove ogni angolo si veste di magia per celebrare l'amore. Vivi un'esperienza unica, tr

