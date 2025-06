Amico mio i Quartaumentata omaggiano Peppe Platani al Circolo Polimeni

Amico mio, il cuore di Reggio Calabria si prepara a vibrare con un evento speciale. I Quartaumentata, la band iconica, rendono omaggio a Peppe Platani nel loro Tour 2025 "Amico mio". Un concerto emozionante che celebra la memoria e l’eredità del co-fondatore, un appuntamento da non perdere per rivivere emozioni indimenticabili. L’appuntamento è per domenica 22 giugno, alle ore 20:30, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni di...

I Quartaumentata sono pronti a emozionare Reggio Calabria con la presentazione del loro Tour 2025 "Amico mio", interamente dedicato al compianto bassista e co-fondatore Peppe Platani. L'appuntamento è per domenica 22 giugno, alle ore 20,30, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni Pentimele di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Amico mio", i Quartaumentata omaggiano Peppe Platani al Circolo Polimeni

