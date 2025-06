Amici Luk3 ha parlato male di TrigNO? Cosa avrebbe detto ad una cena

Tra i protagonisti di Amici, il gossip non si ferma: dopo il successo degli ex in tour e prime soddisfazioni, un nuovo capitolo si apre sul fronte social. Luk3, uno dei talent più seguiti, avrebbe espresso parole dure su TrigNo, sollevando dubbi sulla loro amicizia mostrata in trasmissione. Un retroscena che scuote l’immagine di complicità tra i due. Amici news: il presunto scontro potrebbe cambiare le dinamiche all’interno del gruppo, lasciando i fan senza parole.

Mentre gli ex di Amici si godono il successo tra instore tour e prime soddisfazioni professionali, sui social è esploso un nuovo gossip che riguarda Luk3, uno dei protagonisti musicali della stagione. Il cantante, secondo una segnalazione riportata da Amedeo Venza, avrebbe criticato il compagno TrigNo  citando anche il suo piazzamento al Serale. Un retroscena che rompe l'immagine di amicizia vista tra i due nel programma. Amici news: il presunto sfogo di Luk3 a Macerata. Il caso è esploso nelle scorse ore grazie alla segnalazione di una fan presente in un ristorante di Macerata, dove era seduto anche Luk3.

