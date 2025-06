Amici la dedica di Giulia Stabile a un ex allievo della scuola | Sei una presenza rara una di quelle che contano davvero

In un gesto che scalda il cuore, Giulia Stabile, la brillante ballerina di Amici, dedica parole piene di stima e affetto a Alex Wyse in occasione del suo compleanno. Una testimonianza di amicizia autentica tra due talenti che si sono incontrati e lasciato un'impronta speciale. La sua dedica è un invito a celebrare le persone rare e significative nella nostra vita, perché, come dice Giulia, "sei una presenza rara, una di quelle che contano davvero."

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, scrive al cantante Alex Wyse in occasione del suo compleanno e gli dedica parole piene di stima e affetto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici, la dedica di Giulia Stabile a un ex allievo della scuola: "Sei una presenza rara, una di quelle che contano davvero"

