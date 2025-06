Amichevole Atalanta ad agosto si vola in Germania per affrontare una big Il comunicato

L’estate dell’Atalanta si fa ancora più emozionante: ad agosto, i nerazzurri volano in Germania per sfidare il Lipsia alla Red Bull Arena. Un’amichevole che promette spettacolo e attesa, un vero banco di prova in vista della prossima stagione. La Dea annuncia con entusiasmo questa sfida internazionale, un’occasione imperdibile per testare le proprie forze e vivere un’anticipazione di Champions League. Prepariamoci a tifare forte, perché l’avventura continua!

Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare il Lipsia Alla Red Bull Arena di Lipsia, l'Atalanta fa tappa per affrontare i padroni di casa del RB Lipisa, sabato 2 agosto, in un'amichevole dal sapore di Champions League. L'annuncio arriva direttamente con un comunicato della Dea che sul proprio sito ufficiale ha reso .

L'Atalanta riprenderà gli allenamenti il prossimo 15 luglio. Il raduno si terrà il 14 luglio a Zingonia con i consueti test e le visite mediche e poi si darà il via alla preparazione che si svolgerà presso il Centro Bortolotti. Le amichevoli (ad oggi non è dato conoscere Vai su Facebook

Atalanta, amichevole con la Juve il 12 agosto - Ma c'è un altro appuntamento che li attende tra soli 10: l'amichevole con la Juventus di Massimiliano Allegri. Segnala bergamo.corriere.it