Amerigo Vespucci il ritorno a casa | dopo il viaggio da sogno tutti gli onori in porto

Dopo due anni di avventure e scoperte, l'Amerigo Vespucci fa rotta verso casa, accolto da un trionfale abbraccio a La Spezia. Quella che si conclude è una spedizione da sogno, un viaggio tra continenti e culture che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di chi l'ha vissuta. Ora, tra onori e ricordi, la nave scuola si prepara a riposare e a continuare a ispirare nuove generazioni di marinai.

La Spezia, 16 giugno 2025 – L' Amerigo Vespucci è rientrata a casa a La Spezia al termine del Tour Mondiale che in due anni di navigazione l'ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti. La nave scuola della Marina Militare ha raggiunto alle 10:30 circa di lunedì 16 giugno il molo Italia dove sosterà fino a lunedì 23 giugno quando disormeggerà nelle prime ore della mattina per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della "prossima avventura". 2025 - RIENTRO VESPUCCI Ad accogliere in mare il veliero tantissime barche da diporto in prossimità dell'isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. 🔗 Leggi su Lanazione.it