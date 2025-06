Ambiente ingegneri clinici | Processi sanitari quinta causa inquinamento globale

L’ambiente degli ingegneri clinici si trova al centro di una sfida cruciale: i processi sanitari, fondamentali per salvare vite, rappresentano la quinta causa di inquinamento globale da gas serra. Specialità come anestesia, rianimazione e radiologia contribuiscono inconsapevolmente a questo impatto, ma è possibile e urgente adottare strategie sostenibili. È tempo di ripensare l’efficienza ambientale del settore sanitario, affinché la cura non comprometta il nostro pianeta.

(Adnkronos) – Ci sono specialità cliniche che, per la natura dei loro interventi – anestesia, rianimazione, endoscopia, radiologia, chirurgia – si trovano (loro malgrado) ad essere particolarmente 'inquinanti'. Più in generale, i processi sanitari, nella loro complessità, si trovano a essere la quinta causa di inquinamento globale da gas serra, trovandosi quindi nella scomoda posizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: processi - sanitari - quinta - causa

Ambiente, ingegneri clinici: Processi sanitari quinta causa inquinamento globale; Quagliato: Oltre il 70% dei fondi PNRR già impegnati, Sud al centro dello sviluppo; Iran, fuga da Teheran: Strade intasate e file per la benzina.

Ambiente, ingegneri clinici: "Processi sanitari quinta causa inquinamento globale" - Ci sono specialità cliniche che, per la natura dei loro interventi - Secondo msn.com

Sostenibilità ambientale. Processi sanitari quinta causa di inquinamento globale. Il ruolo strategico degli ingegneri clinici - Ci sono specialità cliniche che per la natura dei loro interventi si trovano (loro malgrado) ad essere particolarmente “inquinanti”: anestesia, rianimazione, endoscopia, radiologia, chirurgia. Da quotidianosanita.it