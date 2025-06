Amazon Prime costa la metà se hai fra 18 e 22 anni anche se non sei studente

Se hai tra i 18 e i 22 anni, puoi approfittare di Amazon Prime a soli 2,24€ al mese, senza bisogno di essere studente. Un’offerta dedicata ai giovani, con i primi tre mesi gratis per scoprire tutti i vantaggi. Non lasciarti sfuggire questa occasione: l’età è l’unica condizione, nessun altro requisito richiesto. Leggi tutto e scopri come abbonarti subito!

A prescindere da percorsi di studi o lavorativi: l'età è l'unica condizione. I primi tre mesi sono senza costi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Amazon Prime costa la metà se hai fra 18 e 22 anni, anche se non sei studente

In questa notizia si parla di: amazon - prime - costa - metà

Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer di "Il Baracchino", la prima serie italiana d'animazione Amazon Original dedicata alla stand-up comedy.

Prime Video raddoppia la pubblicità negli USA: 4–6 minuti ogni ora. Espansione globale in arrivo? https://gametimers.it/prime-video-aumenta-la-pubblicita-fino-a-4-6-minuti-ogni-ora-solo-usa-per-adesso/ #PrimeVideo #ads #streaming Vai su Facebook

Hai tra i 18 e i 22 anni? Da oggi Amazon Prime costa la metà!; Hai tra i 18 e i 22 anni? Da oggi Amazon Prime costa la metà!; Amazon Prime costa la metà se hai fra 18 e 22 anni, anche se non sei studente.