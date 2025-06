Amazon lancia l’abbonamento Prime a metà prezzo ma solo per alcuni clienti specifici

Amazon sorprende ancora: un’offerta esclusiva permette ai giovani tra i 18 e i 22 anni di accedere a Amazon Prime a metà prezzo, anche senza frequentare l’università. Questa promozione mirata apre nuove possibilità di risparmio e vantaggi per una fascia di utenti spesso trascurata. Ma chi possono beneficiare di questa opportunità imperdibile? Scopriamolo insieme!

Sconto del 50% sull'abbonamento Amazon Prime per i giovani tra i 18 e i 22 anni, anche se non frequentano l'università. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Amazon lancia l’abbonamento Prime a metà prezzo, ma solo per alcuni clienti specifici

In questa notizia si parla di: amazon - abbonamento - prime - lancia

Ryanair Prime, proprio come Amazon la Compagnia Aerea Low Cost lancia il suo nuovo abbonamento: voli super scontati e tanti vantaggi esclusivi; La Serie B lancia il canale di Lega su Amazon Prime Video; Dopo Milano e Roma, Amazon lancia la Consegna in giornata per i clienti Prime a Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna.

Amazon Prime a metà prezzo per giovani tra 18 e 22 anni - Benefici esclusivi: Prime Video, Gaming, Music e altro a soli 2,49€ al mese. Secondo msn.com

Amazon Prime a metà prezzo per giovani tra i 18 e i 22 anni e studenti universitari - Amazon dimezza il prezzo dell'abbonamento Prime per i giovanissimi e per gli studenti di Università e corsi professionali a tempo pieno: i vantaggi di Prime a soli 2,49 euro al mese. Come scrive msn.com