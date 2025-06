Amanda Lear sbarca su HBO e scioglie il mistero sul suo genere sessuale

Amanda Lear, icona di stile e mistero, svela finalmente i segreti della sua identità in un nuovo documentario in arrivo su HBO e Max il 24 giugno. Un’occasione unica per scoprire la verità dietro l’ambiguità che ha affascinato generazioni. Preparatevi a un viaggio sorprendente nel mondo di una delle figure più enigmatiche del panorama artistico. La sua storia vi lascerà senza parole.

Arriva il 24 giugno su HBO e in streaming su Max un documentario in cui l'artista parla della grande ambiguità sulla quale ha costruito la sua carriera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Amanda Lear sbarca su HBO (e scioglie il mistero sul suo genere sessuale)

In questa notizia si parla di: amanda - lear - sbarca - scioglie

Amanda Lear: «Dalì diceva che le donne non sanno dipingere, io ho continuato lo stesso. In autunno torno con un nuovo album» - Amanda Lear, icona glam e musa versatile, torna a Milano con un nuovo album in autunno. Da sempre artista e amante dei quadri, racconta la sua vita tra musica, arte e amore, sfidando il detto di Dalì che le donne non sanno dipingere.

Amanda Lear sbarca su HBO (e scioglie il mistero sul suo genere sessuale).

Amanda Lear sbarca su HBO (e scioglie il mistero sul suo genere sessuale) - Arriva il 24 giugno su HBO e in streaming su Max un documentario in cui l'artista parla della grande ambiguità sulla quale ha costruito la sua carriera ... Come scrive vanityfair.it

Amanda Lear rivela: “Tronisti mi scrivono per posare nudi” - Amanda Lear attacca le influencer sui red carpet e rivela il rifiuto ai Maneskin per Sanremo. Si legge su quilink.it