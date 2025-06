Altro weekend da incubo sull' A19 code fino a 4 chilometri | Dal 20 giugno una corsia in più all' altezza di Casteldaccia

Un altro weekend da incubo sull'A19: code fino a 4 chilometri tra Palermo e Catania, con un tratto di corsia in più all'altezza di Casteldaccia dal 20 giugno. Tra svincoli di Casteldaccia e Bagheria, traffico congestionato ha causato disagi e rallentamenti. La situazione si è intensificata nelle ore di punta, rendendo il rientro a casa un vero calvario per molti automobilisti. La situazione, purtroppo, continua a preoccupare i viaggiatori quotidiani e weekend.

Sulla A19 Palermo-Catania, nel fine settimana, le code e i rallentamenti in corrispondenza degli svincoli di Casteldaccia e Bagheria hanno toccato un picco massimo di 3 chilometri negli orari di punta di sabato e domenica, con un picco di 4 chilometri nella serata di domenica per i rientri in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Altro weekend da incubo sull'A19, code fino a 4 chilometri: "Dal 20 giugno una corsia in più all'altezza di Casteldaccia"

