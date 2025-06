Altro che fuoco di paglia Sono loro le alleate di stile più hot di stagione 

Se pensavate che il trend estivo fosse solo una moda passeggera, preparatevi a cambiare idea. Le scarpe intrecciate, ispirate alle trame in paglia di Vienna, stanno conquistando le passerelle e gli outfit di stagione, diventando un must-have irrinunciabile per chi ama stile e originalità. Un mix perfetto tra raffinatezza e praticità, pronti a scoprire come queste calzature stiano rivoluzionando il modo di vivere l’estate 2025?

S e la borsa in rafia è ormai sdoganata, con l'arrivo dell'estate 2025 c'è un altro must-have similare che spopola. Stiamo parlando delle scarpe intrecciate, che replicano le trame in paglia di Vienna dei mobili più ricercati nelle rivendite second-hand. Le scarpe traforate effetto rattan, che agli appassionati ricordano le sedie Cesca di Marcel Breuer, sono popolari oggi almeno quanto le mille riedizioni di questo mitico oggetto di design. In materiali naturali o in pelle intrecciata, ballerine, slingback e décolleté, con tacco o rasoterra: ciò che conta in questa stagione è avere ai propri piedi delle scarpe traforate, dal glamour rétro.