Altro che difesa del Made in Italy nel 2024 crescono le contraffazioni

A presentarli è stata la Coldiretti, sottolineando come il fenomeno dell’illegalità continui a minacciare l’economia italiana nel 2024. Con un impatto di oltre 39 miliardi di euro e 276 mila posti di lavoro a rischio, la situazione richiede azioni urgenti e concrete. È il momento di rafforzare le misure di tutela e combattere efficacemente contraffazioni e illegalità, per salvaguardare il nostro patrimonio e il futuro del Made in Italy.

Sempre più posti di lavoro a rischio. L’illegalità pesa anche sulle imprese del commercio e dei pubblici esercizi per ben 39,2 miliardi di euro nel 2024. Mettendo a rischio 276mila posti di lavoro regolari, un dato in crescita rispetto all’anno precedente. Dati dai quali emerge come il contrasto alla contraffazione e la tutela del tanto sbandierato Made in Italy di questo governo stiano dando ben pochi frutti. A presentarli è stata Confcommercio, in occasione di un convegno promosso insieme alla Guardia di finanza delle Marche. Ma le cifre sono nazionali e riguardano quindi tutta l’Italia: “La contraffazione, nel 2024, ha causato un danno economico di 5,1 miliardi di euro alle imprese italiane”, come spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro che difesa del Made in Italy, nel 2024 crescono le contraffazioni

